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Сегодня, 13:11

Хабиб отреагировал на отказ Дариуша драться с Махачевым в июле

Давид Хачатрян
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Непобежденный бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) написал, что его друг и спарринг-партнер Ислам Махачев (22-1) не сможет драться с топовыми соперниками, если те отказываются от боя с ним.

«Они говорят: «Дерись с топами», но как это сделать, если никто не хочет? Ислам, придет время. Просто делай», — написал Нурмагомедов в соцсетях в ответ на новость о том, что Бенил Дариуш (21-4) отказался драться с россиянином в июле.

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Дариуш идет на серии из 7 побед. В последнем бою он одолел Тони Фергюсона (25-6) единогласным решением судей 15 май 2021 года на UFC 262.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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