Чейл Соннен: «Хабиб побил Порье и Гэтжи легче, чем Чарльз Оливейра»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что несмотря на то что Чарльз Оливейра (33-8) побил Дастина Порье (28-7) и Джастина Гэтжи (23-4) быстрее Хабиба Нурмагомедова (29-0), именно россиянин расправился с этими соперниками легче.

«Оливейра победил Порье за 61 секунду, быстрее, чем Хабиб, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Оливейра побил Гэтжи на 4 минуты быстрее, чем Хабиб. Но глядя на эти бои видно, что Хабиб разделался с ними легче, чем Оливейра. Хабиб не торопился, разносил и доминировал над ними. Это удавалось ему гораздо легче. Это мое мнение. Цифры говорят обратное, но я так считаю».

Оливейра победил Гэтжи сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Гэтжи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.