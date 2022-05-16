Тони Фергюсон отказался тренироваться с Чарльзом Оливейрой

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (23-5) рассказал, что не намерен лететь в Сан-Паулу в зал Chute Box и тренироваться с Чарльзом Оливейрой (33-8).

«Я должен хорошо подумать над его предложением, потому что Chute Boxe — очень хорошая школа, — приводит слова Фергюсона издание MMA Junkie. — Проблема в том, что он в моей весовой, а я один из немногих, кого он не смог финишировать. При это я вышел на бой против него с нулевым джиу-джитсу. И я выглядел не так плохо, как Дастин Порье, который ничего не смог сделать в партере. Я оставался активным и все время угрожал сабмишнами. И при этом я не то чтобы слишком усердно тренировался.

Мне нужно хорошо обдумать его предложение, потому что уверен, что в будущем мы с ним еще встретимся в клетке. У меня нет к нему никакой вражды. Я знаю, когда нужно сказать «да», а когда «нет». Но сейчас не время идти в Chute Boxe и тренироваться вместе с ним. У меня на рассмотрении несколько залов, которые находятся рядом с домом. Я намерен стать частью команды, чтобы продолжить расти как боец".

Ранее Оливейра предложил Фергюсону свою помощь в подготовке к его следующему бою. «Если хочешь, то можем вместе потренироваться в Chute Boxe в Сан-Паулу перед твоим следующим боем, брат!» — писал Оливейра после UFC 274

Фергюсон проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Это поражение стало для него 4-м подряд.