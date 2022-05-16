Андрей Корешков рассказал, почему не выступает в Bellator

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков (25-4) рассказал, что у него заканчивается виза, из-за чего он не может даже прилететь в Соединенные Штаты.

«Американская виза уже кончается в этом месяце, — сказал Корешков в интервью YouTube-каналу «Sport24». — Когда она кончится, то Bellator нечего будет мне предложить. Невозможно будет выступить там, я не смогу туда просто уехать. Сейчас с нынешней ситуацией тяжело визу получить. Если получу визу, то буду ждать, кого дадут в соперники, готовиться и выступать. Если получится два боя провести, будет вообще круто».

Корешков (25-4) идет на победной серии из трех боев. В последнем бою он одолел Ченси Ренкаунтри (16-5) техническим нокаутом в первом раунде 20 февраля на турнире Bellator 274. Следующий бой он проведет 18 июня на Shlemenko FC в Омске на стадионе «Красная звезда».