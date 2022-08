Энтони Смит: «Думал, что Анкалаев будет лучше. Он не так хорош»

33-летний американский боец Энтони Смит (36-17) заявил, что в бою с Магомедом Анкалаевым (18-1) он был в лучшей форме. Также он не считает, что россиянин представляет самую серьезную угрозу дивизиону.

«Я не отказываюсь от своих слов. Я был в лучшей форме, — отметил Смит в подкасте Believe You Me. — Чувствовал, что бой был под контролем. Ничто из того, что он делал, меня не удивило. Я ожидал, что он будет лучше. Он не так хорош. Кроме того, он был не таким большим, каким я его представлял. В первом раунде я подумал: «Как же все просто». Я не хочу принижать его заслуг, но он мне ничего не сделал. Чувак, он хорош. Но этот бой показал, что все, что я говорил перед боем, — верно. Он не чертов бугимен».

Анкалаев победил Смита техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.