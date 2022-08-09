Шон О'Мэлли дал прогноз на бой Веры и Круза

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) ранее говорил, что Доминик Круз (24-3) — фаворит в бою с Марлоном Верой (19-7). Однако за несколько дней до боя «Шугар» изменил свой прогноз.

«Это громкий бой для обоих парней, — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Кто-то даже говорит, что победитель станет претендентом номер один. Тот, кто победит, будет драться за титул после меня.

Кто из них победит? Ранее я говорил, что ставлю на Круза. Чито не такой быстрый, как Доминик. Круз опытный боец, он отлично проходит все пять раундов. Хотя трудно списывать со счетов Чито. Он как-то, черт возьми, побеждает. Кто знает, с какими травмами на бой выйдет Круз. Чито может ударить по больному месту. Понимаете, что я имею ввиду?»

Вера подерется с Крузом 13 августа на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.