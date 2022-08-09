Лучший боец вне зависимости от категории UFC Камару Усман (20-1) поделился эмоциями, которые он испытал после единственного поражения в своей карьере. По его словам, перед боем комиссия Флориды сообщила, что бойцы, которые не постучат после болевого, будут отстранены от боев на полгода.

«Я бы остался без еды, если бы не постучал в тот момент, — сказал Усман в интервью I Am Athlete. — Я даже не знал, как защищаться от такого приема. Нисколько не жалею о том поражении. Я был на мели. Конечно, я бы хотел быть непобежденным бойцом. Но правда в том, что поражения учат тебя гораздо больше, чем победы.

Тогда я подумал: «Больше никогда не позволю случиться этому снова». Когда я проиграл, мне было так стыдно, что я прятался от всех целую неделю. На тот турнир пришла моя девушка, чтобы посмотреть, как я дерусь. Выходит, что меня побили прямо у нее на глазах. После боя я шел по дороге, и на другой стороне улицы шла старушка. У меня было такое ощущение, что она знала, что меня только что избили".

Усман проиграл Хосе Касересу (15-12) сабмишном в первом раунде. Это был его второй бой в карьере. Поединок состоялся 24 мая 2013 года на CFA 11 во Флориде, США.