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Сегодня, 10:20

Кара-Франс после поражения от Морено: «Я все еще один из лучших бойцов в мире»

Кара-Франс прокомментировал поражение от Морено
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Новозеландский боец наилегчайшего веса Кай Кара-Франс прокомментировал поражение от мексиканца Брендона Морено.

«Мы потерпели неудачу, но я никуда не денусь. Я по-прежнему один из лучших бойцов наилегчайшего веса в мире. Поздравляю Морено, ты воин! Особая благодарность моей команде и тренерам в City Kickboxing. Друзья и семья, я ценю всю вашу любовь и поддержку. Мы вернемся!» — написал Кара-Франс в Twitter.

Морено победил Кара-Франса техническим нокаутом в третьем раунде и стал временным чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Бойцы сразились в минувшие выходные на турнире UFC 277 в Далласе.

ММА
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