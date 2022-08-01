Кара-Франс после поражения от Морено: «Я все еще один из лучших бойцов в мире»

Новозеландский боец наилегчайшего веса Кай Кара-Франс прокомментировал поражение от мексиканца Брендона Морено.

«Мы потерпели неудачу, но я никуда не денусь. Я по-прежнему один из лучших бойцов наилегчайшего веса в мире. Поздравляю Морено, ты воин! Особая благодарность моей команде и тренерам в City Kickboxing. Друзья и семья, я ценю всю вашу любовь и поддержку. Мы вернемся!» — написал Кара-Франс в Twitter.

Морено победил Кара-Франса техническим нокаутом в третьем раунде и стал временным чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Бойцы сразились в минувшие выходные на турнире UFC 277 в Далласе.