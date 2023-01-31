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Сегодня, 16:35

Олейник: «У Федора уже были последние бои»

Олейник прокомментировал предстоящий поединок Емельяненко и Бейдера
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец ММА Алексей Олейник прокомментировал предстоящий поединок Федора Емельяненко и Райана Бейдера.

«Последний бой... У Федора вроде уже были последние бои. Потом перерыв два-три года и опять бои. Как говорят: «Не зарекайся». И я старался и стараюсь не зарекаться и другим людям не советую, даже такому человеку, как Федор. Если он сейчас решил, что последний — отлично. Болеть буду за него, переживать буду как за своего близкого товарища. Хотя мы с ним видимся очень редко в последние годы. Думаю, что шансов у него побольше, чем у Бейдера», — приводит слова Олейника «РБ Спорт».

Поединок между Емельяненко и Бейдером пройдет 4 февраля. Ранее россиянин объявил, что завершит карьеру после этого боя.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-olejnik-u-fedora-uzhe-by-li-poslednie-boj-kak-govoryat-ne-zarekajsya/
Алексей Олейник
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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