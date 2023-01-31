Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:05

В сети появилось видео схватки братьев Емельяненко в Дагестане

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Youtube-канал «Ушатайка» выложил видеозапись выступления Федора и Александра Емельяненко на открытом чемпионате Дагестана по боевому самбо, который прошел в Махачкале в сентябре 2004 года.

В полуфинале Емельяненко-старший победил Ибрагима Магомедова (6-0), а Емельяненко-младший — Мартина Малхасяна (4-0). В финале братья встретились друг с другом, выиграл Фелор — болевым приемом на руку.

Как «СЭ» сказал один из организаторов турнира — вице-президент Федерации боевого самбо России Магомедсултан Алиев, Федор победил по договоренности между братьями.
0
Читайте также
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Лавров сообщил о полученном послании по Украине от Блинкена
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олейник: «У Федора уже были последние бои»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости