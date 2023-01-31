В сети появилось видео схватки братьев Емельяненко в Дагестане

Youtube-канал «Ушатайка» выложил видеозапись выступления Федора и Александра Емельяненко на открытом чемпионате Дагестана по боевому самбо, который прошел в Махачкале в сентябре 2004 года.

В полуфинале Емельяненко-старший победил Ибрагима Магомедова (6-0), а Емельяненко-младший — Мартина Малхасяна (4-0). В финале братья встретились друг с другом, выиграл Фелор — болевым приемом на руку.