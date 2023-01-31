Олейник: «Предложения есть, но я пока на паузе»

Боец ММА Алексей Олейник рассказал о предложениях после ухода из UFC.

«Пока что ничего не расскажу. Сейчас большой акцент делаю на детей, на себя — чуть-чуть успокоиться и привести себя в порядок, представить в голове, как жить без ММА, если больше не буду драться. Да, предлагаются какие-то бои и контракты с другими организациями. Но отвечаю, что я пока что на паузе, дайте чуть подышать, подумать. Пока что все так», — приводит слова Олейника «РБ Спорт».

Свой последний бой Олейник провел 1 октября прошлого года и уступил Илиру Латифи, после чего покинул UFC. Всего на счету 45-летнего Олейника 60 побед, 17 поражений и 1 ничья.