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Сегодня, 16:11

Олейник: «Предложения есть, но я пока на паузе»

Олейник рассказал о предложениях после ухода из UFC
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец ММА Алексей Олейник рассказал о предложениях после ухода из UFC.

«Пока что ничего не расскажу. Сейчас большой акцент делаю на детей, на себя — чуть-чуть успокоиться и привести себя в порядок, представить в голове, как жить без ММА, если больше не буду драться. Да, предлагаются какие-то бои и контракты с другими организациями. Но отвечаю, что я пока что на паузе, дайте чуть подышать, подумать. Пока что все так», — приводит слова Олейника «РБ Спорт».

Свой последний бой Олейник провел 1 октября прошлого года и уступил Илиру Латифи, после чего покинул UFC. Всего на счету 45-летнего Олейника 60 побед, 17 поражений и 1 ничья.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-olejnik-predlozheniya-est-no-ya-poka-na-pauze/
Алексей Олейник
UFC
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