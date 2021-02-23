Александр Волков: «Моя фишка в том, что я неудобен для любого бойца»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков считает, что победить его — большая проблема для любого топового бойца. Об этом он заявил в интервью «СЭ».

— Для кого из топовых бойцов вы — самый неудобный соперник?

— Моя фишка в том, что я буду неудобным для любого. С кем бы ни дрался, при любом раскладе нанесу урон, попаду джебами, буду драться до конца. Меня будет сложно просто забороть, залежать, сделать болевой, нокаутировать. Моя суперспособность в том, что я буду проблемой для любого бойца. Неважно, победят меня или нет, все равно сопернику будет сложно. Благодаря этому я долго выигрывал бои — просто изматывал оппонентов. Не только за счет этого, но выносливость и неудобство — мои преимущества. Я раз за разом наношу удары, которые оппоненту трудно блокировать. Кто бы со мной ни дрался — ему будет тяжело. В том числе и из-за моего роста. Даже Блейдсу, который вроде как считается самым неудобным для меня соперником, было несладко, и урона он понес больше, чем я, хотя должно было быть наоборот. Через день после боя с ним я вышел на пробежку, пробежал 10 км и чувствовал себя полностью здоровым, был готов к следующим тренировкам. А он получил отстранение на какой-то срок.

(Илья Андреев)