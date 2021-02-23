Боец ММА рассказал, как Хабиб играет в футбол: «Может сделать так, чтобы он больше всех забивал»

Российский боец Гаджи Рабаданов, выступающий в лиге Eagle FC, рассказал о том, как играет в футбол его непобежденный одноклубник — действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Прям кого-то выделить не смогу — боюсь пацанов обидеть. Но если собрать сборную, то туда точно попадет Артур Зайнуков — когда на него Магомедович (Абдулманап Нурмагомедов) кричал, он мог от страха не останавливаясь играть все 90 минут. Далее Ислам Махачев и Ислам Мамедов. Также Шамиль Магомедов. Ну и Хабиб тоже неплохо играет», — рассказал Рабаданов в интервью «СЭ».

«Я бы его на ворота поставил, чтобы он особо не напрягался», — продолжил он. — Ну или на защиту. Хабиб может сделать так, чтобы он больше всех забивал — скажет всей команде: «На меня играем теперь». Или время уберет, пока его команда не выиграет. Честно говоря, он не любит проигрывать",

Рабаданов провел последний бой 9 февраля в Москве на турнире Eagle FC 33. Противостоял ему Валерий Грицутин, которого он победил единогласным решением судей. После победы Гаджи заявил о желании провести матч-реванш с Мехди Дакаевым, проиграв в декабре которому он лишился пояса лиги EFC. (Илья Андреев)