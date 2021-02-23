Адриано Родригес уложился в требуемый вес, бой с Корешковым состоится
16:00
Бразильский боец Адриано Родригес на дополнительном взвешивании в день поединка с Андреем Корешковым показал вес 86,1 кг. Таким образом, бой между ними состоится.
В понедельник, 22 февраля Родригес провалил взвешивание, превысив лимит полусреднего веса более чем на 2 кг (он показал 79,75 кг). Тренер Корешкова — Александр Шлеменко — заявил «СЭ», что поединок не состоится, если в день боя вес бразильца будет больше 87 кг.
Поединок пройдет в Красной Поляне на турнире AMC Fight Nights.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю