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Адриано Родригес уложился в требуемый вес, бой с Корешковым состоится

16:00

Бразильский боец Адриано Родригес на дополнительном взвешивании в день поединка с Андреем Корешковым показал вес 86,1 кг. Таким образом, бой между ними состоится.

В понедельник, 22 февраля Родригес провалил взвешивание, превысив лимит полусреднего веса более чем на 2 кг (он показал 79,75 кг). Тренер Корешкова — Александр Шлеменко — заявил «СЭ», что поединок не состоится, если в день боя вес бразильца будет больше 87 кг.

Поединок пройдет в Красной Поляне на турнире AMC Fight Nights.

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