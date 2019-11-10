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Александр Волков: «Из-за поражений россиян обстановка в раздевалке была невеселая»

02:20
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Российский боец Александр Волков прокомментировал поражения соотечественников на турнире UFC в Москве. Семь представителей России потерпели поражения. Сам Волков победил Грега Харди единогласным решением судей.

— Из-за семи поражений россиян обстановка в раздевалке была невеселая. У нас конечно индивидуальный спорт, а не командный, но все равно это было тяжело. Ощущал большую ответственность, несмотря на то, что я опытный боец. Волнение ощущалось задолго до боя, хотя обычно только в день поединка. Не знаю, почему так массово неудачно для россиян все сложилось. Может, эмоционально перегорели. Надеюсь, они все вернутся и себя еще проявят. (Михаил Потапов)

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