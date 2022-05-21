Сарнавский победил Батисту техническим нокаутом в со-главном бою АСА 139

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Российский боец ММА Александр Сарнавский (40-8) одержал победу техническим нокаутом над бразильцем Хердесоном Батистой (17-5) в первом раунде поединка на турнире АСА 139.

Для 33-летнего российского спортсмена эта победа стала третьей подряд.

Бой Сарнавский — Батиста был со-главным событием вечера единоборств. Главным боем АСА 139 станет противостояние Эдуарда Вартаняна (22-4) и Алейна Илунги (12-5).

Турнир АСА 139 проходит в Москве на «ЦСКА Арене».