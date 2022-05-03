Александр Романов впервые вошел в топ-15 тяжелого веса рейтинга UFC

Непобежденный молдавский тяжеловес UFC Александр Романов (16-0) поднялся на 13-ю строчку рейтинга тяжелого веса UFC, опередив таких бойцов, как Августо Сакаи (15-4) и Благой Иванов (18-4).

Романов провел в UFC 5 боев, 4 из которых выиграл досрочно. В последнем поединке он одолел Чейза Шермана (15-10) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 30 апреля на турнире UFC on ESPN 35 в Лас-Вегасе, США.

Также эквадорский боец легчайшего веса Марлон Вера (19-7) поднялся в рейтинге легчайшего веса на 3 строчки, остановившись на 5 месте. В свою очередь Роб Фонт (19-6), напротив, упал на две строчки в рейтинге, оказавшись на 7-й строчке.

Вера идет на серии из 3 побед. В последнем бою он победил Фонта единогласным решением судей 30 апреля в главном событии вечера на UFC on ESPN 35. Поединок состоялся в Лас-Вегасе, США.