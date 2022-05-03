Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:33

Джастин Гэтжи: «Лицо Оливейры будет похоже на лицо Тони Фергюсона»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (23-3) предполагает, что, если действующий чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (32-8) не сможет перевести его на землю, в стойке лицо бразильца будет похоже на лицо Тони Фергюсона (25-6) во время боя с ним.

«Думаю, что он попытается перевести наш бой в партер. Если у него не выйдет, то его лицо будет похоже на лицо Тони Фергюсона во время боя со мной», — сказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу Yahoo! Sports.

Оливейра и Гэтжи подерутся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, Аризона.

Бразилец идет на серии из 10 побед и защитил титул чемпиона 11 декабря 2021 года на UFC 269, победив Дастина Порье (28-7) сабмишном в третьем раунде. Гэтжи в прошлом бою 7 ноября 2021 года на UFC 268 единогласным решением судей победил Майкла Чендлера (22-7).

Джастин Гейджи
Чарльз Оливейра
0
Читайте также
Россиян поддерживают почти все в теннисе. Почему так не могут фигуристы?
«У нас страна богата на таланты». Руслан Нигматуллин рассказал о положительных сторонах отстранения российских клубов от международных чемпионатов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Романов впервые вошел в топ-15 тяжелого веса рейтинга UFC
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости