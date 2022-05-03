Джастин Гэтжи: «Лицо Оливейры будет похоже на лицо Тони Фергюсона»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (23-3) предполагает, что, если действующий чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (32-8) не сможет перевести его на землю, в стойке лицо бразильца будет похоже на лицо Тони Фергюсона (25-6) во время боя с ним.

«Думаю, что он попытается перевести наш бой в партер. Если у него не выйдет, то его лицо будет похоже на лицо Тони Фергюсона во время боя со мной», — сказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу Yahoo! Sports.

Оливейра и Гэтжи подерутся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, Аризона.

Бразилец идет на серии из 10 побед и защитил титул чемпиона 11 декабря 2021 года на UFC 269, победив Дастина Порье (28-7) сабмишном в третьем раунде. Гэтжи в прошлом бою 7 ноября 2021 года на UFC 268 единогласным решением судей победил Майкла Чендлера (22-7).