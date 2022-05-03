Фото Колби Ковингтона со сломанным зубом после нападения Масвидаля попали в сеть

В интернет опубликованы фотографии бойца UFC Колби Ковингтона (17-3) сразу после нападения на него другого бойца UFC Хорхе Масвидаля (35-16). Судя по фотографиям, Масвидаль нанес Ковингтону сильный удар по лицу, так как правая щека Ковингтона покраснела, а передний левый зуб — сломан. Соответствующие снимки опубликовало издание TMZ.