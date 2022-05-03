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Сегодня, 10:42

Фото Колби Ковингтона со сломанным зубом после нападения Масвидаля попали в сеть

Давид Хачатрян
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Колби Ковингтон.
Фото Соцсети
Фото Колби Ковингтона со сломанным зубом после нападения Масвидаля.
Фото tmz.com
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В интернет опубликованы фотографии бойца UFC Колби Ковингтона (17-3) сразу после нападения на него другого бойца UFC Хорхе Масвидаля (35-16). Судя по фотографиям, Масвидаль нанес Ковингтону сильный удар по лицу, так как правая щека Ковингтона покраснела, а передний левый зуб — сломан. Соответствующие снимки опубликовало издание TMZ.
Масвидаль напал на Ковингтона у стейк-хауса в Майами. По словам Масвидаля, он напал на Ковингтона, так как тот оскорблял членов его семьи. Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.
Колби Ковингтон
Хорхе Масвидаль
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