Менеджер Яна ответил на обвинения Бобби Грина в допинге

Саят Абдрахманов, представляющий интересы российского бойца UFC Петра Яна (16-3), опроверг информацию бойца Бобби Грина (29-13) о том, что Антидопинговое агентство США не летает в Таиланд и не тестирует там бойцов.

«Вся эта история о том, что в Таиланде нельзя проводить тесты, — это чушь собачья, — написал Абдрахманов в Twitter. — USADA посещает Tiger почти каждую неделю, чтобы проверить спортсменов UFC. Некоторые люди просто завидуют и ищут оправдания, чтобы объяснить свои неудачи...»

Ранее на подкасте Джо Рогана The Joe Rogan Experience Грин заявил, что бойцы, которые тренируются в Таиланде, могут беспрепятственно покупать запрещенные препараты. Также американский боец подчеркнул, что Антидопинговое агентство США не летает в Таиланд для проверки бойцов.