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Александр Емельяненко похвалил брата Федора за победу в Bellator: «Отлично все сделал»

15:50
Федор и Александр Емельяненко. Фото Instagram
Федор и Александр Емельяненко. Фото Instagram
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Российский боец ММА Александр Емельяненко в прямом эфире в Instagram прокомментировал победу старшего брата Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269. Турнир состоялся 23 октября в Москве — Федор нокаутировал Джонсона нокаутом в первом раунде.

«Отлично он все сделал, — сказал Емельяненко-младший. — Нельзя перед Федором останавливаться и стоять. Он очень хорошо контратакует, очень хорошо взрывается и проводить атаку. Он хоть и тяжеловес, но взрывной тяжеловес. Обладает хорошим, качественным нокаутирующим ударом что с левой, что с правой руки. Он не старается бороться, не умеет проходить ноги, но хорошо чувствует борьбу, делает корпусные броски, зацепы, через бедро, вперед бросает, но не делает проходы в ноги. И неплохо поставил себе ударную технику — неплохо работает руками».

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Илья Андреев все материалы автора
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