Александр Емельяненко похвалил брата Федора за победу в Bellator: «Отлично все сделал»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в прямом эфире в Instagram прокомментировал победу старшего брата Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269. Турнир состоялся 23 октября в Москве — Федор нокаутировал Джонсона нокаутом в первом раунде.

«Отлично он все сделал, — сказал Емельяненко-младший. — Нельзя перед Федором останавливаться и стоять. Он очень хорошо контратакует, очень хорошо взрывается и проводить атаку. Он хоть и тяжеловес, но взрывной тяжеловес. Обладает хорошим, качественным нокаутирующим ударом что с левой, что с правой руки. Он не старается бороться, не умеет проходить ноги, но хорошо чувствует борьбу, делает корпусные броски, зацепы, через бедро, вперед бросает, но не делает проходы в ноги. И неплохо поставил себе ударную технику — неплохо работает руками».