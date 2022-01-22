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Сегодня, 13:47

«Пиво ждем!» Емельяненко выложил фото с братом Федором

Боец ММА Александр Емельяненко показал фото с братом Федором
Виктория Кравченко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал фото со старшим братом Федором.

«Пиво ждем!» — подписал снимок Емельяненко-младший, отметив Федора.

В последнем бою Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде. Всего у него 28 побед, одна ничья и девять поражений.

Недавно стало известно о том, что Дорогомиловский суд Москвы арестовал менеджера Емельяненко Азамата Бостанова, который подозревается в изнасиловании и избиении.

Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
ММА
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