«Пиво ждем!» Емельяненко выложил фото с братом Федором

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал фото со старшим братом Федором.

«Пиво ждем!» — подписал снимок Емельяненко-младший, отметив Федора.

В последнем бою Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде. Всего у него 28 побед, одна ничья и девять поражений.

Недавно стало известно о том, что Дорогомиловский суд Москвы арестовал менеджера Емельяненко Азамата Бостанова, который подозревается в изнасиловании и избиении.