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Сегодня, 14:02

Нурмагомедов: «После каждой пресс-конференции у меня бывает некое эмоциональное опустошение»

Нурмагомедов рассказал о чувстве эмоционального опустошения после пресс-конференций
Роман Шишов
Корреспондент

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что после пресс-конференций он чувствует опустошение.

«После каждой пресс-конференции у меня бывает некое эмоциональное опустошение. С чем это связано, тяжело понять, хотя с каждым разом какие-то ответы я получаю. Очень важно иметь искренность со своей душой, а также принятие своих же ошибок», — написал Хабиб в Instagram.

На счету Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках по правилам ММА в профессиональной карьере. 33-летний россиянин выступал в UFC с 2012 по 2020 год, он выиграл 13 поединков в американском промоушене. Последние три поединка в UFC он выиграл сабмишенами. Сейчас он занимается бизнесом и продвижением своего промоушена EFC.

Хабиб Нурмагомедов
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