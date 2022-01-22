Нурмагомедов: «После каждой пресс-конференции у меня бывает некое эмоциональное опустошение»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что после пресс-конференций он чувствует опустошение.

«После каждой пресс-конференции у меня бывает некое эмоциональное опустошение. С чем это связано, тяжело понять, хотя с каждым разом какие-то ответы я получаю. Очень важно иметь искренность со своей душой, а также принятие своих же ошибок», — написал Хабиб в Instagram.

На счету Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках по правилам ММА в профессиональной карьере. 33-летний россиянин выступал в UFC с 2012 по 2020 год, он выиграл 13 поединков в американском промоушене. Последние три поединка в UFC он выиграл сабмишенами. Сейчас он занимается бизнесом и продвижением своего промоушена EFC.