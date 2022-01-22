Дацик заявил, что нокаутирует своего соперника Зелимхана Дукаева

Знаменитый боец Вячеслав Дацик рассказал о намерении нокаутировать своего соперника Зелимхана Дкаева в предстоящем поединке на турнире РЕН ТВ.

«Зелимхан, ну ты обещал со мной рубиться. Сам понимаешь, все-таки масса решает. Если будешь рубиться, мой удар тебя настигнет. Это будет конец боя. Надеюсь, мы покажем красивый бой, я готовлюсь тебя валить! Учусь работать много, серийно и технично», — цитирует Дацика РЕН ТВ.