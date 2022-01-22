Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:52

Дацик заявил, что нокаутирует своего соперника Зелимхана Дукаева

Виктория Кравченко

Знаменитый боец Вячеслав Дацик рассказал о намерении нокаутировать своего соперника Зелимхана Дкаева в предстоящем поединке на турнире РЕН ТВ.

«Зелимхан, ну ты обещал со мной рубиться. Сам понимаешь, все-таки масса решает. Если будешь рубиться, мой удар тебя настигнет. Это будет конец боя. Надеюсь, мы покажем красивый бой, я готовлюсь тебя валить! Учусь работать много, серийно и технично», — цитирует Дацика РЕН ТВ.

Дукаев и Дацик проведут поединок в рамках боксерского шоу, организованного промоутерской компанией «Союз» и телеканалом РЕН ТВ. Турнир состоится 28 января, канал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/930623-massa-reshaet-datsik-poobeshchal-vyrubit-pulemetchika-na-turnire-ren-tv
Вячеслав Дацик
ММА
0
Читайте также
Особняк в Лос-Анджелесе, ранчо за 8,6 млн долларов и парень-миллионер: как живет Мария Шарапова
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майк Тайсон назвал любимого бойца UFC
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...