23 июня, 18:05

Александр Емельяненко: «Когда я жил в Петербурге, там половина команды «Зенита» курила, половина была в запое»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что, когда он жил в Санкт-Петербурге (с середины 2000-х до середины 2010-х), половина футболистов «Зенита» курила, половина сильно выпивала.

«Недавно мне попалось интервью Александр Овечкина. Оказывается, он очень любит пиво! Светлое, — сказал Емельяненко в интервью «СЭ». — А когда я жил в Санкт-Петербурге, я ездил к зенитовским докторам лечиться. Там полкоманды курит, полкоманды в запое. Я говорю: «Как?!» — «Да вот этот доктор уехал кого-то из запоя спасать. Он ему как ребенку: «Зачем же ты пьешь?» Тот с кем-то поругался, и он его опохмеляет, успокаивает». Все просто на Емельяненко зациклились. Просто Емельяненко не прячется по квартирам. Если он отдыхает, об этом знает вся Россия».

Александр Емельяненко.«Мне голову отсоединили от туловища». Александр Емельяненко — как он сейчас живет и на что: откровенный разговор

Александр Емельяненко
ФК Зенит
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Wektor

    Алкаш алкашей видит издалека

    24.06.2025

  • Бустег

    купил Баварию, Олимпик, Байер, в финале Глазго а потом и Манчестер? ага, конечно купил.Я думаю что вы болельщик Спартака?обычно они так агрессируют на достижения Зенита

    24.06.2025

  • bishevcky

    Ты бы мозгов себе хотя бы чуть-чуть прикупил, недоумок.Хотяя, тебе подобным не поможет.

    24.06.2025

  • merniloskut

    Вся правда о бомжах всплывает как дерьмо в Неве!)))

    24.06.2025

  • merniloskut

    Это админ-ресурс взял!

    24.06.2025

  • merniloskut

    Не взял, а купил. Выражайтесь правильно!

    24.06.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Утырок конченный без мозгов. :weary::thumbsdown::middle_finger:

    24.06.2025

  • jason1328

    Насчет запоя не знаю, но Аршавин интервью давал и рассказывал что они по ночам тусили по барам определенной компанией.

    24.06.2025

  • Evgeny Sidorov

    Семаку на заметку

    23.06.2025

  • spor71917

    Куда, в ломбард ?!:stuck_out_tongue_closed_eyes:

    23.06.2025

  • C нас и не надо ничего брать, мы сами всё возьмем)

    23.06.2025

  • m_16

    Бананоид тебя уже ищет.

    23.06.2025

  • m_16

    Ты не путай. В Питере - пить! ©

    23.06.2025

  • Павел Заблоцкий

    Вы бы еще эскортниц опросили как они выезжают к уважаемым людям с деньгами и что там делают...

    23.06.2025

  • Старшой0754

    Совсем мозги отшибли...

    23.06.2025

  • Sherstprodoltomka

    У шефа отдела единоборств и уши вроде не переломаны, и нос не вбок, а ума, как будто и уши переломаны и нос на боку.

    23.06.2025

  • bishevcky

    В укзанный период Зенит и взял два ЕК и несколько ЧР .Наверное , не выходя из запоя.

    23.06.2025

  • bishevcky

    А ещё северной,культурной ,криминальной, имперской,некторые и футбольной.На выбор.

    23.06.2025

  • Mikhail

    Видимо, сам с ними пил и курил. А потом ему показалось, что ему голову отсоединили от туловища.

    23.06.2025

  • vv12

    Наркоманов тоже очень много, недаром Санкт-Питербург называют нарко столицей России...

    23.06.2025

  • Pepe

    Он как баба-сплетница, за языком вообще не следит

    23.06.2025

  • Ну уж прямо все в запое были. Наверняка преукрашивает.

    23.06.2025

  • Степочкин

    Сдал всех)) :grin::relaxed:?:joy:

    23.06.2025

  • shpasic

    ...а потом пришёл Семак, запретил пить и курить, и взял шесть чемпионств подряд? так, получается?

    23.06.2025

  • Bibigon2020

    батрак барана? негрила,смени кликуху

    23.06.2025

  • Павел Пушган

    Ну кто станет читать статью про сбитого летчика со сломанной шеей? А вот и найден способ, громкий заголовок с упоминанием какой нибудь публичной личности или целой команды с "жареной" новостью про них. Бац статья готова)))))))))))))))

    23.06.2025

  • Barac Obama

    Ну так что с бомжей взять...

    23.06.2025

  • zg

    Ну хоть на что то бухой Саня сгодился,раскрыл правду побед!Оказывается в Зените сплошной допинг!:rofl::rofl::rofl::rofl:

    23.06.2025

