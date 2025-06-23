Александр Емельяненко: «Когда я жил в Петербурге, там половина команды «Зенита» курила, половина была в запое»

Боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что, когда он жил в Санкт-Петербурге (с середины 2000-х до середины 2010-х), половина футболистов «Зенита» курила, половина сильно выпивала.

«Недавно мне попалось интервью Александр Овечкина. Оказывается, он очень любит пиво! Светлое, — сказал Емельяненко в интервью «СЭ». — А когда я жил в Санкт-Петербурге, я ездил к зенитовским докторам лечиться. Там полкоманды курит, полкоманды в запое. Я говорю: «Как?!» — «Да вот этот доктор уехал кого-то из запоя спасать. Он ему как ребенку: «Зачем же ты пьешь?» Тот с кем-то поругался, и он его опохмеляет, успокаивает». Все просто на Емельяненко зациклились. Просто Емельяненко не прячется по квартирам. Если он отдыхает, об этом знает вся Россия».