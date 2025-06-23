Бокс/ММА
23 июня, 18:20

Александр Емельяненко приступил к написанию автобиографии

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Боец ММА Александр Емельяненко сообщил «СЭ», что занялся составлением автобиографии.

— Удивился, что вы за книгу взялись. Это автобиография будет?

— Приблизительно — да. Что-то в этом роде. Моя жизнь, автобиография. Если честно, у меня бестолковый этот... человек, с которым я пишу. Я сейчас приеду [в Москву], свяжусь с ними. У меня приблизительно есть мысли, как это все начать. Там человек, знаешь, просто звонит мне: «Расскажи что-нибудь из детства». Я ему: «Что?» — «Ну что-нибудь вот расскажи. Что тебе запомнилось, что тебе интересно». Бли-и-ин! «Вопрос поконкретнее», — говорю ему. «Ну ладно, я за два-три дня вопросы сформулирую, тебе перезвоню». В итоге я вспомнил о нем через месяц. «Ты куда пропал?» А он: ой, я туда уезжал, сюда уезжал. «Ты вопрос подготовил?» — «Я не подготовил. Сейчас подготовлю». И опять пропал. Мы с ним посидели буквально минут 40, я ему порассказывал. Говорит: «Я не знаю, че еще у тебя спросить». — «Готовь вопросы, набирай в любое время, я готов».

— А кто на вас вышел-то вообще? «Эксмо» или кто?

— По-моему, «Эксмо». Они просто передали какому-то этому... непонятному. Вот я сейчас приеду, соберу их всех, толпу. Офис освободят, очистят, и буду сидеть рассказывать. Пусть они как пресса задают мне вопросы. Полазают в интернете, соберут, что их интересует. Один задал вопрос, второй задал вопрос, третий, четвертый, пятый. Буду сидеть отвечать на вопросы этой толпы.

— Я-то уж думал, что много чего написано...

— Да ничего еще не написано. Обложка не подобрана.

— Вы уже обмолвились, что там будет письмо самому себе. Это когда вы его написали?

— Да давно уже написал. Кстати, очень хорошее такое письмо. Вот приду, прочитаю его им — в первую очередь. Они ж хотят эксклюзив в книжке, хотят то, чего нет вообще нигде.

— Это письмо вы в юности, получается, написали? До тюрьмы?

— Да какой «в юности»! Вот сейчас сел. Я в юности-то писать не умел! Я его назвал «Письмо самому себе в детство».

Александр Емельяненко.«Мне голову отсоединили от туловища». Александр Емельяненко — как он сейчас живет и на что: откровенный разговор
Александр Емельяненко
  • Bache Gabrielsen

    Могу даже подсказать эпиграф к сему сочинению: "Как пропить свой талант".

    25.06.2025

    • Александр Емельяненко: «Когда я жил в Петербурге, там половина команды «Зенита» курила, половина была в запое»

    Александр Емельяненко: «Как уехал из Грозного, с Кадыровым больше не общался»

