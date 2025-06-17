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Турнир NFL 4 может состояться в Саудовской Аравии

Алина Савинова

В NFL рассказали о двух локациях, которые промоушен рассматривает для проведения следующего турнира.

«Мы заинтересованы в том, чтобы расширять свою географию. Следующая точка — турнир либо в Дагестане, либо в Саудовской Аравии», — говорится в заявлении пресс-службы NFL.

Отмечается, что во время предыдущего ивента лига провела переговоры с представителем из Саудовской Аравии и достигла определенных соглашений.

До этого три турнира NFL прошли в Республике Ингушетия. Последний состоялся 31 мая — в главном бою россиянин Ислам Героев единогласным решением судей победил бразильца Рафаэля Диаса.

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