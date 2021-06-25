Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Боец UFC избил свою девушку и разбил ее iPhone 11

15:38
Луис Пенья. Фото UFC
Луис Пенья. Фото UFC

Легковес UFC Луис Пенья обвиняется в избиении девушки и побоях. Также известно, что в ходе домашнего насилия он разбил ее iPhone 11.

Согласно MMAFighting.com, инцидент с участием Пеньи предположительно произошел 14 июня. Девушка, с которой боец встречается уже год, позвонила в полицию и сообщила, что Пенья напал на нее после того, как обвинил ее в том, что она смотрит фото других мужчин в Instagram. По словам девушки, имя которой не разглашается, Пенья в гневе разбил телефон, а также избил ее.

Адвокат бойца Даниэль Мартинес, тем временем, заявил, что обвинение «не стоит того листа бумаги, на котором оно напечатано, так как нет никаких доказательств».

Читайте также

Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
Что будет, если есть черешню каждый день
«Пеле сказал: «Его отлучили от футбола, а он вернулся и стал лучшим». Истории про Эдуарда Стрельцова
Кроос заявил, что Рамос вернется в «Реал»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
vs
3
Офсайд