Боец UFC избил свою девушку и разбил ее iPhone 11

Легковес UFC Луис Пенья обвиняется в избиении девушки и побоях. Также известно, что в ходе домашнего насилия он разбил ее iPhone 11.

Согласно MMAFighting.com, инцидент с участием Пеньи предположительно произошел 14 июня. Девушка, с которой боец встречается уже год, позвонила в полицию и сообщила, что Пенья напал на нее после того, как обвинил ее в том, что она смотрит фото других мужчин в Instagram. По словам девушки, имя которой не разглашается, Пенья в гневе разбил телефон, а также избил ее.

Адвокат бойца Даниэль Мартинес, тем временем, заявил, что обвинение «не стоит того листа бумаги, на котором оно напечатано, так как нет никаких доказательств».