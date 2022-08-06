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Сегодня, 16:10

Александр Емельяненко: «Бросил пить, курить, хулиганить. Наладил отношения с супругой, скоро у нас будет свадьба»

Александр Емельяненко сообщил, что скоро женится
Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в
Полина и Александр Емельяненко.
Фото Соцсети

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что в ближайшее время женится.

— А вы закодировались? Вы на пресс-конференции, по-моему, рассказывали об этом.

— Я бросил пить. Я не закодировался. Бросил пить, курить, хулиганить. Наладил отношения со своей супругой. Скоро у нас будет свадьба (улыбается).

— Ух ты!

— Но мы решили особо не устраивать гуляния, массовую попойку. Решили скромно, тихо пойти расписаться. Я ей сказал: «Лучше я тебе эти деньги дам, и лучше на них ты поедешь куда-нибудь отдохнешь, либо — на себя потратишь».

— С Полиной вы имеете в виду?

— Да.

— Я вас поздравляю.

— Спасибо.

41-летний Емельяненко одержал 28 побед и потерпел 9 поражений в профессиональной карьере в ММА. Еще один поединок бойца завершился вничью.

Вячеслав Дацик (слева) и&nbsp;Джефф Монсон. «Дацик — жировик. Такой бой позорит единоборства». Емельяненко: разнос Рыжего Тарзана, свадьба
Александр Емельяненко
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