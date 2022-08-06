Джонс допустил, что может провести бой с Нганну в ноябре

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал о возможном бое с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Нам ждать целую вечность? Сколько еще ждать?» — обратился подписчик к Джонсу в Twitter.

«Я слышал слухи по поводу ноября, но, честно говоря, понятия не имею. Впрочем, слышал, что Нганну вернется к переговорам», — ответил Джонс.

В последнем поединке, который состоялся в феврале 2020 года на турнире UFC 247, Джонс единогласным решением выиграл у Доминика Рейеса.