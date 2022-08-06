Александр Емельяненко: «Было видно, что Дацик хотел нокаутировать Монсона»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в разговоре с «СЭ» высказался о стиле ведения боя Вячеслава Дацика против Джеффа Монсона.

Вчера, 5 августа Дацик победил Монсона единогласным решением судей в главном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Дацик специально не бил Монсона во всю мощь? Ну как специально... Там же видно было, что он серийно вообще не работал. Медленный стал, затянутый, зажатый. Ему лишний вес мешал, функционал. После боя можно всякие разные оправдания выдумывать и говорить, что он специально не бил, еще что-то.

Конечно, не верю, что Дацик специально не во всю силу дрался. Он сдох, задышал, не ходил, не двигался. Он переступал с ноги на ногу. Если бы Дацик двигался, был подсушенным, аккуратно работал с Монсоном, было бы понятно, что он специально делает из Джеффа дурачка. А так было видно, что пытался нокаутировать и поплыл. Весь зажатый, затянутый, заплывший жиром. Жировик!» — сказал Емельяненко «СЭ».

На счету 42-летнего Дацика в ММА теперь 14 побед при 16 поражениях. Ранее он проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, боксу и в боях на голых кулаках.