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Сегодня, 10:55

Александр Емельяненко снова попал в реабилитацию

Владислав Маслов
Корреспондент
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Алексанлр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский боец ММА Александр Емельяненко снова попал в реабилитационный центр.

Спортсмен помещен в клинику «Иман» в Республике Ингушетия.

«Александр находится в центре», — цитирует ТАСС сотрудника организации.

Ранее Емельяненко сообщал, что может провести бой по правилам бокса до конца 2024 года.

На счету 43-летнего Емельяненко 29 побед, десять поражений и 1 ничья в ММА. Он является младшим братом известного российского бойца, четырехкратного чемпиона мира в тяжелом весе по версии Pride Федора Емельяненко.

Источник: ТАСС
Александр Емельяненко
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