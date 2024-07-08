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Сегодня, 13:05

Александр Емельяненко может провести боксерский бой до конца года

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Александр Емельяненко может провести боксерский поединок до конца года.

«Александр сейчас тренируется, хорошо выглядит, проблем со здоровьем нет. До конца года он может провести боксерский поединок», — приводит ТАСС слова представителя команды Емельяненко.

Ранее Емельяненко проходил реабилитацию, в том числе от алкогольной зависимости.

12 апреля должен был пройти реванш между Емельяненко и Вячеславом Дациком, однако бой отменили по техническим причинам.

Источник: https://tass.ru/sport/21303997
Александр Емельяненко
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