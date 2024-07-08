Александр Емельяненко может провести боксерский бой до конца года

Российский боец Александр Емельяненко может провести боксерский поединок до конца года.

«Александр сейчас тренируется, хорошо выглядит, проблем со здоровьем нет. До конца года он может провести боксерский поединок», — приводит ТАСС слова представителя команды Емельяненко.

Ранее Емельяненко проходил реабилитацию, в том числе от алкогольной зависимости.

12 апреля должен был пройти реванш между Емельяненко и Вячеславом Дациком, однако бой отменили по техническим причинам.