Вахитов: «В Майами меня чуть не застрелили полицейские»

Экс-чемпион Glory в полутяжелом весе Артем Вахитов рассказал, как его остановил полицейский и едва не открыл по нему огонь.

«У меня случай был в Майами — меня чуть полицейские не застрелили. Я поехал на машине, на красный проскочил. Еду дальше, и вдруг включаются мигалки. Я с машины выхожу, иду, барсетку открываю, а полицейский со стволом выбегает и орет на меня. Я сразу руки поднял, отошел назад, думаю, сейчас стрельба начнется, я буду уворачиваться от пуль. Сел в машину, полицейский дверь открывает и что-то про красный свет говорит. Я отвечаю ему: «Sorry, my friend. I do not speak English, a little bit understand». Он сказал мне: «Let's go». Думаю, блин, вот это мне повезло», — сказал Вахитов на HUSTLE SHOW.

Вахитов подерется против Ислама Масрафа 8 октября на Dana White's Contender Series в UFC Apex в Парадайсе, США.