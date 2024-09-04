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Вахитов: «В Майами меня чуть не застрелили полицейские»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Glory в полутяжелом весе Артем Вахитов рассказал, как его остановил полицейский и едва не открыл по нему огонь.

«У меня случай был в Майами — меня чуть полицейские не застрелили. Я поехал на машине, на красный проскочил. Еду дальше, и вдруг включаются мигалки. Я с машины выхожу, иду, барсетку открываю, а полицейский со стволом выбегает и орет на меня. Я сразу руки поднял, отошел назад, думаю, сейчас стрельба начнется, я буду уворачиваться от пуль. Сел в машину, полицейский дверь открывает и что-то про красный свет говорит. Я отвечаю ему: «Sorry, my friend. I do not speak English, a little bit understand». Он сказал мне: «Let's go». Думаю, блин, вот это мне повезло», — сказал Вахитов на HUSTLE SHOW.

Вахитов подерется против Ислама Масрафа 8 октября на Dana White's Contender Series в UFC Apex в Парадайсе, США.

Артем Вахитов
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