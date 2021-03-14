Александр Емельяненко рассказал, как проходят сборы перед боем с Джиганом

Звездный российский тяжеловес Александр Емельяненко оценил форму, в которой он пребывает, отметив, что сборы перед поединком против рэпера Джигана только начались.

«Я сейчас в отличной форме, нахожусь на сборах в Чехове, провожу по две тренировки в день. Потихоньку мой организм вспоминает и набирает все упущенное. Пока восстанавливаюсь. Сейчас мне еще далеко до лучшей пиковой формы, но к бою я подойду... и побью Джигана», — сказал Емельяненко на конференции Punch Club.

Боец также рассказал о распорядке своих тренировок.

«Нахожусь в полном тренировочном лагере, постоянно тренируюсь. Утром бегаю кроссы, а вечером — работа с железом, с легкими весами, на выносливость. Гриф 20-килограммовый я подымаю тысячу раз», — добавил Емельяненко.

Дата и место проведения боя между Емельяненко и Джиганом пока не определены. На счету Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья.