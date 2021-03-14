Валентина Шевченко: «От меня слов восхищения о Нуньес не дождетесь. Ни за что»
Чемпиона UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила в интервью «СЭ», что у нее нет позитивного отношения к бразильянке Аманде Нуньес. Нуньес — чемпиона UFC в легчайшем и полулегком весах.
— В чем Нуньес лучше других? В чем ее самые крутые стороны, как бойца?
— Не знаю. Мне вообще не кажется, что она лучше кого-то.
— Но у нее такая победная серия.
— Ну да. Ну победная серия, ну и что? От меня не дождетесь слов восхищения Амандой. Это мой соперник. Это человек, который мне несимпатичен. Поэтому я не буду говорить какие-то высокие слова о ней.
— Думал, что у вас нормальные отношения.
— Да нет, с чего? Ее поведение в какое-то период было неадекватным. С чего я должна к ней хорошо относиться?
(Илья Андреев)
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