Валентина Шевченко: «От меня слов восхищения о Нуньес не дождетесь. Ни за что»

Чемпиона UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила в интервью «СЭ», что у нее нет позитивного отношения к бразильянке Аманде Нуньес. Нуньес — чемпиона UFC в легчайшем и полулегком весах.

— В чем Нуньес лучше других? В чем ее самые крутые стороны, как бойца?

— Не знаю. Мне вообще не кажется, что она лучше кого-то.

— Но у нее такая победная серия.

— Ну да. Ну победная серия, ну и что? От меня не дождетесь слов восхищения Амандой. Это мой соперник. Это человек, который мне несимпатичен. Поэтому я не буду говорить какие-то высокие слова о ней.

— Думал, что у вас нормальные отношения.

— Да нет, с чего? Ее поведение в какое-то период было неадекватным. С чего я должна к ней хорошо относиться?

(Илья Андреев)

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