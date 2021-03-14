Джиган раскрыл план на бой с Емельяненко

Известный российский рэп-исполнитель Джиган рассказал о подготовке к поединку против бойца ММА Александра Емельяненко.

«Мы начали подготовку, сейчас я тренируюсь каждый день. Один день силовые, один день спарринги, отработка», — сказал Джиган на пресс-конференции Punch Club, в которой он присутствовал вместе с Емельяненко.

Встреча между Емельяненко и Джиганом пройдет по правилам бокса.

«Я не просто тренируюсь, а конкретно готовлюсь быть заряженным к бою. В принципе правая рука у меня нормальная. Будем рассчитывать на лаки-панч», — заявил Джиган.

Дата и место проведения боя пока неизвестны.