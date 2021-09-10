Александр Емельяненко рассказал, как Харитонову запрещали с ним общаться: «Побежал к своей «мамочке»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, что в середине 2000-х руководство команды Russian Top Team запрещало Сергею Харитонову общаться с ним и с его братом.

Ранее братья Емельяненко и Харитонов вместе выступали за Russian Top Team, однако в 2003 году Федор и Александр ушли в петербургский клуб Red Devil.

«Было такое, что ему запрещали с нами общаться, — сказал Емельяненко. — В Японии есть такой район — Акихабара (район в Токио. — Прим. «СЭ»), где продается электронная техника с европейскими штекерами. У японцев же другие розетки, не как у нас. Когда нам нечего было делать, проводили там время. Кто-то брал телевизоры, кто-то еще что-то. Все там было приспособлено под европейский стандарт. И там мы однажды пересеклись с Харитоновым и его командой. Мы уходили оттуда, а они туда как раз шли. Первым шел Погодин, потом был Питьков, еще кто-то с ними был — не помню, а последним плелся Харитон. Он нас увидел, мы подошли, поздоровались, обнялись. Стоим, разговариваем, а ему кричат: «Сережа!» А он в ответ: «Сейчас-сейчас, сейчас догоню». Я ему говорю: «Слушай, Харитон, скажи, тебе запрещают с нами общаться?» А он мне: «Сань, да ты чего? Да завязывай». Весь такой в недоумении. Я ему: «Да ладно, скажи, Харитон, между нами». Он ответил: «Ну да, запрещают, не разрешают». Я сказал ему: «Ну ладно, Харитон, беги, а то уйдут без тебя, потеряешься». А он нам: «Увидимся, пацаны, созвонимся в России, когда прилетим». А мы как раз выступали с ним в одной сетке на турнире. Он побежал к своей «мамочке», которая звала его, а мы поехали домой.

Через какое-то время он начал бить себя в грудь, заявлять, что он следующий чемпион Pride, начал вызывать Федора на бой. Он лучше Федора боксировал, но хуже боролся. Но так как мы очень долго занимались вместе, от борьбы Федора он бы смог защититься, потому что Федор не проходит в ноги. А в стойке Харитонов хорошо себя чувствовал — был молодой, крепкий, выносливый, хорошо подготовленный физически и технически. Поэтому я сказал Федору: «Давай я подерусь с Харитоновым». Всем уже понятно было, что я — такая ступенька для приближения к бою Федора с Харитоновым. Федор сказал: «Давай, выходи». Я сделал вызов Харитонову, и этот бой состоялся».

Бой между Емельяненко и Харитоновым прошел 10 сентября 2006 года на турнире Pride. Александр победил техническим нокаутом.