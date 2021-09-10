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Александр Емельяненко: «Харитонова перед боем со мной захимичили»

11:38
Александр Емельяненко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что Сергей Харитонов употреблял допинг перед поединком с ним.

«Я знаю, что перед боем его подзахимичили, — сказал Емельяненко. — Прямо перед боем Погодин ему надавал каких-то препаратов, чтобы он дышал хорошо, чтобы весь бой двигался. Откуда я знаю? Какая разница? Неважно. У меня везде есть свои люди. А в Pride на допинг не проверяли, можно было химичить. Посмотрите на Рэндлмана».

Бой между Емельяненко и Харитоновым прошел 10 сентября 2006 года на турнире Pride. Александр победил техническим нокаутом.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. У 41-летнего Харитонова — 32 победы и 9 поражений.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/aleksandr-emelyanenko-sergey-haritonov-15-let-odnomu-iz-samyh-izvestnyh-poedinkov-v-istorii-rossiyskih-mma-kak-eto-bylo-1833525/

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Илья Андреев все материалы автора

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