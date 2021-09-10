Президент UFC Дана Уайт ответил критикам, обвиняющих его промоушен в низких заработках бойцов.

«Люди, которые говорят о гонорарах бойцов, ничего не понимают в бизнесе. А если думают, что понимают, то тогда пусть платят бойцам больше, чем я. Пусть откроют собственную компанию и конкурируют с нами. И тогда мы посмотрим», — сказал Уайт на подкасте Tough Business.