Дана Уайт — о жалобах на низкие гонорары в UFC: «Постройте свою компанию и платите бойцам больше, чем я»
16:50
Президент UFC Дана Уайт ответил критикам, обвиняющих его промоушен в низких заработках бойцов.
«Люди, которые говорят о гонорарах бойцов, ничего не понимают в бизнесе. А если думают, что понимают, то тогда пусть платят бойцам больше, чем я. Пусть откроют собственную компанию и конкурируют с нами. И тогда мы посмотрим», — сказал Уайт на подкасте Tough Business.
Уайт работает президентом UFC с 2001 года. На данный момент ему принадлежит 9% акций компании.
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