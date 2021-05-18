Александр Емельяненко: «Курил марихуану каждый день и захлебывался в ринге»

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал о своих вредных привычках.

— У меня травмы постоянно вылезают. Приходишь в спортзал — локти болят, колени. Уже задаешь не тот тренировочный темп. Пока не разогреешься, нельзя начинать полноценно работать. Если раньше даже после загулов приходил в спортзал, сейчас нужно полчаса только на разминку. Это мешает, но не демотивирует. На боях же болячки никак не сказываются. Живу, как и жил, — цитирует Емельяненко «Всепроспорт».

— Вы не раз рассказывали про свои вредные привычки. Они не мешают готовиться к боям?

— Когда я готовлюсь, вообще ничего не употребляю. Раньше очень любил курить марихуану, из-за чего на ринге часто задыхался, захлебывался. Курил каждый день. В день выходило по 10 граммов «Белой вдовы». В конце уже было меньше табака и больше марихуаны, чтобы хоть как-то зацепило.

Меня цеплял первый косяк утром. А потом уже куришь, как сигареты. Косяк в пепельнице не потухал. А со временем понял, что лишнее, забивает легкие и мешает. Я схаркивал мокроту, и она аж черной была. Брал ее иногда на пальцы, разминал — прямо смоль, деготь. Бросил курить — и не хочется, хотя курил больше 10 лет. Сейчас ничего запретного для организма не делаю.

Могу себе позволить иногда выпить алкоголя, чтобы расслабиться, снять крипоту. Бывает, пива выпью, когда до боя далеко. Но сильно я не забухиваю, не вливаюсь в этот процесс. Отдохнул один-два дня — и достаточно. А раньше хулиганил очень сильно. По сравнению с теми загулами сейчас ничего подобного нет.