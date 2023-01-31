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Сегодня, 09:59

Александр Емельяненко показал архивное видео с братом Федором

Ана Горшкова
Корреспондент
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Федор и Александр Емельяненко.

Российский боец Александр Емельяненко показал архивное видео с братом Федором Емельяненко.

Александр в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой братья покупают орехи у уличных продавщиц.

Федор Емельяненко следующий бой проведет за титул в тяжелом весе против Райана Бейдера на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.

Александр Емельяненко прошлый бой проиграл Святославу Коваленко раздельным решением судей. Поединок состоялся 16 декабря в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
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