Александр Емельяненко показал архивное видео с братом Федором

Российский боец Александр Емельяненко показал архивное видео с братом Федором Емельяненко.

Александр в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой братья покупают орехи у уличных продавщиц.

Федор Емельяненко следующий бой проведет за титул в тяжелом весе против Райана Бейдера на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.

Александр Емельяненко прошлый бой проиграл Святославу Коваленко раздельным решением судей. Поединок состоялся 16 декабря в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».