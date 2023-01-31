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Сегодня, 09:53

Джон Маккарти: «Адесанье будет психологически тяжело готовиться к Перейре»

Давид Хачатрян
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Бывший рефери Джон Маккарти заявил, что при подготовке к четвертому бою с чемпионом UFC в среднем весе Алексом Перейрой (7-1) экс-чемпион Исраэль Адесанья (23-2) столкнется с психологическими проблемами.

«Этот парень побил тебя. В первый раз, когда они дрались в кикбоксинге, ты мог себе сказать: «Не думаю, что я проиграл», — отметил Маккарти в подкасте Weighing In. — Потом он тебя нокаутировал, и ты ничего не можешь сказать в свое оправдание. Затем у тебя с ним третий бой в MMA. Все идет по плану, но он вновь тебя нокаутировал. Хочешь ты этого или нет, но ты будешь держать эти мысли у себя в голове».

Перейра и Адесанья проведут реванш 8 апреля на UFC 287 в Нью-Йорке, США.

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