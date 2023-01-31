Джон Маккарти считает, что Масвидаль совершил ошибку, приняв бой с Бернсом

Бывший рефери Джон Маккарти заявил, что Гилберт Бернс (21-5) будет явным фаворитом в бою с Хорхе Масвидалем (35-16).

«Зачем Гилберт принял бой против парня, который идет на серии поражений? По крайней мере, я знаю, что у Гилберта особое отношение к Масвидалю, но вот Хорхе ожидает крайне тяжелый поединок.

Только взгляните на то, что Гилберт сделал в своем последнем бою. Люди могут говорить все, что хотят, но Нил Магни — отличный боец, крепкий парень. Они (Бернс и Масвидаль. — Прим. «СЭ») на совершенно разных этапах карьеры. Бой обещает быть интересным, но если ты фанат Масвидаля, то ты должен понимать, что он не должен был принимать этот поединок».

Бернс и Масвидаль подерутся 8 апреля на UFC 287 в Нью-Йорке, США.