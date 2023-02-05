Сергей Харитонов о поражении Емельяненко в прощальном бою: «Деньги решают»

Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал «СЭ» поражение Федора Емельяненко от Райана Бейдера на турнире Bellator 290. Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

«Проводили — и слава Богу. Стоило ли Федору завершить карьеру после боя с Джонсоном? Не знаю, что еще сказать... Деньги решают», — сказал Харитонов.

После поражения от Бейдера 46-летний Емельяненко объявил о завершении карьеры бойца. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в ММА.