Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:51

Сергей Харитонов о поражении Емельяненко в прощальном бою: «Деньги решают»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сергей Харитонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал «СЭ» поражение Федора Емельяненко от Райана Бейдера на турнире Bellator 290. Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

«Проводили — и слава Богу. Стоило ли Федору завершить карьеру после боя с Джонсоном? Не знаю, что еще сказать... Деньги решают», — сказал Харитонов.

После поражения от Бейдера 46-летний Емельяненко объявил о завершении карьеры бойца. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в ММА.

Федор Емельяненко. Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора
Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Сергей Харитонов
Федор Емельяненко
ММА
1
1
Читайте также
Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Депардье рассказал о своем отношении к России после начала спецоперации
Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет
СМИ узнали о планах США сбить китайский аэростат над Атлантикой
На Украине предрекли отставку Зеленского
Материалы сюжета: Емельяненко — Бейдер: прощальный поединок Федора Емельяненко
Александр Емельяненко отреагировал на завершение карьеры Федора: «Последний Император! Спасибо за все, брат!»
Федор Емельяненко положил перчатки в центр октагона после заявления об уходе из ММА
В сети появилось видео нокаута Емельяненко в прощальном бою
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Емельяненко отреагировал на завершение карьеры Федора: «Последний Император! Спасибо за все, брат!»

Федор Емельяненко о прощальном бое с Бейдером: «Удары ощущались, но я не терялся»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости