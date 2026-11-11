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Подругин заявил о подписании контракта с американской лигой LFA и рассказал о планах попасть в UFC

Евгений Нарижный
Корреспондент

Непобежденный российский боец ММА Иван Подругин в интервью «СЭ» рассказал о подписании контракта с американской организацией Legacy Fighting Alliance (LFA). Спортсмен намерен пройти собеседование на получение рабочей визы США в декабре и в случае положительного решения начать выступления в лиге.

— Ты уже несколько лет говоришь, что хочешь попасть в UFC, и после победы над Гаджи Омаргаджиевым снова об этом заявил. Насколько сейчас близок к цели?

— Знаете, я каждый вечер засыпаю и представляю себя в UFC. А когда утром звонит этот ненавистный будильник, вспоминаю, что хочу попасть туда. Поэтому встаю с постели и иду в зал. Я очень хочу туда попасть. И безусловно, эта победа приблизила меня к мечте еще на один шаг.

Сейчас весь вопрос в визе. Мы оформляем рабочую визу в США. Это дорогостоящее удовольствие. У меня очень много времени ушло только на то, чтобы собрать деньги. Потом долго собирали документы, нам их возвращали, приходилось отправлять снова. Я подписал контракт с LFA. Сейчас все необходимые документы на рабочую визу отправили. 23 декабря должен вылететь в Казахстан на собеседование. Если визу одобрят, будем драться в LFA. А там стану делать все возможное, чтобы меня заметили и я попал на тот же Contender Series. Буду максимально шуметь, стараться изо всех сил!

— То есть у тебя нет мысли, что, возможно, не стоит торопиться с UFC?

— Нет, вообще нет. Считаю, что готов. Я круглосуточно в зале, всего себя этому отдаю. Всю жизнь поставил на кон ради боев. Еще в 16 лет я говорил своему тренеру, что перестал общаться со всеми друзьями, перестал даже с девочками дружить, лишь бы побеждать.

Тогда у меня был переломный момент. Я часто занимал вторые места, проигрывал в финалах. Очень сильно из-за этого переживал, даже небольшие нервные срывы случались. И сейчас все так же — единоборства для меня на первом месте. Я недавно женился. Жена делает все, чтобы я только тренировался и шел к своей мечте. Поэтому ничего другого для себя, кроме боев, не вижу.

— А на какие-нибудь тренировочные сборы еще собираешься?

— Если в конце декабря получу визу, думаю, можно будет сразу просить поединок на январь или февраль. Хочу уже попробовать подраться в США.

LFA была создана в 2017 году в результате объединения организаций Resurrection Fighting Alliance и Legacy Fighting Championship. Промоушен проводит турниры в США и Бразилии и считается одной из площадок для подготовки бойцов к выступлениям в UFC.

Иван Подругин.«Представьте: я перевожу Махачева и делаю удушающий!» Иван Подругин — интервью с непобежденным финишером
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