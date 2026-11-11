Монсон о возвращении UFC в Россию: «Организация не вмешивается в политику, позволяя лучшим бойцам бороться за титулы»

Бывший боец UFC Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» высказался о словах спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, который заявил, что Россия скоро будет работать над возвращением турниров UFC в страну.

«Это отлично. Надеюсь, это действительно произойдет. Не надо мешать политику и спорт. Бан российских спортсменов различными федерациями — это оскорбление атлетов.

UFC не вмешивается в политику, им все равно на это. Организация позволяет лучшим бойцам бороться за титулы, будь то россиянин, американец или канадец», — сказал Монсон «СЭ».

В последний раз турнир UFC в России состоялся в ноябре 2019 года.