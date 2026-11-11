Промоутер Хрюнов считает, что турнир UFC в России может состояться уже в первой половине 2027 года

Известный промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о словах спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, который заявил, что Россия скоро будет работать над возвращением турниров UFC в страну.

«Есть определенная логика: в промоушене выступает большое количество россиян, которые находятся вверху рейтинга. Для UFC возвращение в Россию — значимый шаг. Раз об этом сказал Кирилл Дмитриев, значит, переговоры ведутся, и мы услышим какой-то анонс в ближайшее время. Мой прогноз: в первой половине следующего года в России снова пройдет турнир UFC», — сказал Хрюнов «СЭ».

В последний раз турнир UFC в России состоялся в ноябре 2019 года.