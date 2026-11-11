Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Подругин рассказал, как душил посетителей ночного клуба во время работы охранником

Евгений Нарижный
Корреспондент

Непобежденный российский боец ММА Иван Подругин в интервью «СЭ» рассказал о работе охранником в ночных клубах Новокузнецка. По словам спортсмена, ему неоднократно приходилось применять удушающие приемы при конфликтах с посетителями.

— Ты родом из Новокузнецка. В нулевые на улицах не всегда было спокойно, случались потасовки. У тебя с этим как было?

— Не хочу называть себя гангстером, как это сейчас любят делать многие в индустрии ММА, но детство, конечно, было неспокойным. Да и сейчас на улицах Новокузнецка не все безмятежно. Город еще не отошел от бандитских времен. Могут спросить за какие-то слова, за прическу. Все это есть, все рядом с нами.

А когда мне исполнилось 18 лет, куда еще было идти подрабатывать, чтобы какие-то деньги появились? Конечно, в охрану, в ночные клубы. До сих пор подрабатываю в охране. В пятницу вечером провел спарринги в зале, а потом отправился на ночную смену. Так и работал по выходным. И каждый раз надеялся, что спарринги там не продолжатся.

— А бывало, что продолжались?

— Конечно! И довольно часто. Мы даже раунды считали. У меня смена была с восьми вечера до восьми утра. И после нее шутили: «Ну что, сколько раундов отработал? Все 12, как в боксе?» Такая у нас была шутка. Но сейчас я уже от этого отошел. Работа есть, а таких драк больше нет.

— Ты специализируешься на удушающих приемах. Наверное, если нужно было погасить конфликт в клубе, мог быстро придушить человека?

— Мы работали в одном заведении, которое было открыто до восьми утра. Довольно злачное место. И ребята, с которыми я работал, неоднократно подмечали: «Слушай, ты и в октагоне душишь, и здесь, в заведении».

Бывало, возникала стычка на танцполе. Я брал человека за шею и вел его вдоль барной стойки. При этом считал стулья слева: первый, второй, третий. На четвертом надо было отпускать, потому что человек уже почти терял сознание. Если дотянуть до пятого, мог отключиться. Поэтому на четвертом отпускал, пока человек еще не потерял сознание. Он постепенно приходил в себя, спрашивал, что случилось. Объясняешь ему, что не надо драться, и сопровождаешь к выходу.

— Наверняка попадались и огромные мужики. Не проблемой было с ними справляться?

— Обычно справлялись словами, удавалось договориться. Но если не получалось, бывало, что с разбега запрыгивал человеку на спину, как рюкзак, и брал на удушающий. Старался делать все аккуратно, главное — не навредить.

7 ноября Подругин победил бывшего бойца UFC Гаджи Омаргаджиева удушающим приемом во втором раунде на турнире RCC Intro 40 в Екатеринбурге. В активе 25-летнего россиянина девять побед в девяти профессиональных поединках, восемь из которых завершились сдачей соперников.

Иван Подругин.«Представьте: я перевожу Махачева и делаю удушающий!» Иван Подругин — интервью с непобежденным финишером
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Заменим Норвегию? Сыграем «американским» составом? Пройдем группу на «технарях»? Что известно об участии России на МЧМ по хоккею
В Омске отменили соревнования по фигурному катанию из-за угрозы БПЛА. Что будет с юниорским Гран-при?
«Хотят сыграть, но ситуация сложная». Беттмэн оценил шансы сборной России выступить на Кубке мира-2028
Популярное видео
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Новые козни против молодежной сборной России
Новые козни против молодежной сборной России
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Туков проведет отборочный бой за право претендовать на титул WBA против Бастиды 12 декабря

Подругин рассказал, что терял сознание при сгонке веса перед боями: «Падал от обезвоживания»
Новости
RSS RSS
Все новости