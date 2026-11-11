Подругин рассказал, как душил посетителей ночного клуба во время работы охранником

Непобежденный российский боец ММА Иван Подругин в интервью «СЭ» рассказал о работе охранником в ночных клубах Новокузнецка. По словам спортсмена, ему неоднократно приходилось применять удушающие приемы при конфликтах с посетителями.

— Ты родом из Новокузнецка. В нулевые на улицах не всегда было спокойно, случались потасовки. У тебя с этим как было?

— Не хочу называть себя гангстером, как это сейчас любят делать многие в индустрии ММА, но детство, конечно, было неспокойным. Да и сейчас на улицах Новокузнецка не все безмятежно. Город еще не отошел от бандитских времен. Могут спросить за какие-то слова, за прическу. Все это есть, все рядом с нами.

А когда мне исполнилось 18 лет, куда еще было идти подрабатывать, чтобы какие-то деньги появились? Конечно, в охрану, в ночные клубы. До сих пор подрабатываю в охране. В пятницу вечером провел спарринги в зале, а потом отправился на ночную смену. Так и работал по выходным. И каждый раз надеялся, что спарринги там не продолжатся.

— А бывало, что продолжались?

— Конечно! И довольно часто. Мы даже раунды считали. У меня смена была с восьми вечера до восьми утра. И после нее шутили: «Ну что, сколько раундов отработал? Все 12, как в боксе?» Такая у нас была шутка. Но сейчас я уже от этого отошел. Работа есть, а таких драк больше нет.

— Ты специализируешься на удушающих приемах. Наверное, если нужно было погасить конфликт в клубе, мог быстро придушить человека?

— Мы работали в одном заведении, которое было открыто до восьми утра. Довольно злачное место. И ребята, с которыми я работал, неоднократно подмечали: «Слушай, ты и в октагоне душишь, и здесь, в заведении».

Бывало, возникала стычка на танцполе. Я брал человека за шею и вел его вдоль барной стойки. При этом считал стулья слева: первый, второй, третий. На четвертом надо было отпускать, потому что человек уже почти терял сознание. Если дотянуть до пятого, мог отключиться. Поэтому на четвертом отпускал, пока человек еще не потерял сознание. Он постепенно приходил в себя, спрашивал, что случилось. Объясняешь ему, что не надо драться, и сопровождаешь к выходу.

— Наверняка попадались и огромные мужики. Не проблемой было с ними справляться?

— Обычно справлялись словами, удавалось договориться. Но если не получалось, бывало, что с разбега запрыгивал человеку на спину, как рюкзак, и брал на удушающий. Старался делать все аккуратно, главное — не навредить.

7 ноября Подругин победил бывшего бойца UFC Гаджи Омаргаджиева удушающим приемом во втором раунде на турнире RCC Intro 40 в Екатеринбурге. В активе 25-летнего россиянина девять побед в девяти профессиональных поединках, восемь из которых завершились сдачей соперников.