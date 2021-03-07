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Александр Емельяненко — об отношениях с Федором: «По телефону один раз ему позвонил. У него истерика началась»

19:45
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что пока не смог наладить отношения со старшим братом Федором Емельяненко.

«С сестрой и младшим братом общаюсь. С Федором не поддерживаю отношения. Лет 15, наверное, не общались нормально, — сказал Александр в интервью YouTube-каналу KOVALENKO. — По телефону один раз ему позвонил. У него истерика началась. Понял, что лучше не беспокоить старшего брата, не трепать ему нервы. Пусть живет, как живет. Так и не виделись.

Я не против перемирия. Против Федора ничего не имею. Не знаю, почем у него такой негативный настрой против меня. Никакого зла я на него не держу. Никакой обиды. Не знаю, чем это вызвано. Прощаю и понимаю. Придет то время, когда его попустит. И мы будем вместе».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCEmOULBGjdjHcbj3AdbvV_Q

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